陳鳳珠：市場憂慮資金外流　大市走勢仍然疲弱

港股波動性增強，大市目前仍於多條移動平均線以下上落，目前恒指市盈率只有9.5倍，低於10年平均水平，市帳率只有0.9倍，估值便宜，惟市場仍觀望中美關係，並憂慮資金外流。不過，兩間互聯網公司網易及京東料於6月來港第二上市，預期中概股加快回歸有助刺激投資氣氛。

今年內地不設經濟增長目標，近年內地不追求經濟增速，轉向高質量發展，因此目前內地主要以「穩」及「保」經濟為主。內地將繼續實施穩健的貨幣政策及積極的財政政策，適時以降準降息、再貸款等措施引導社會融資規模增速上升。而內地今年的赤字率計劃於3.6%以上，財政赤字規模較去年增加1萬億元人民幣，同時發行1萬億元人民幣的抗疫特別國債，主要用於保就業保基本民生，並包括減稅降費、減租降息、擴大消費及投資等。另外擬安排地方政府專項債券3.75萬億元人民幣，並提高專項債券用作項目資本金的比例。

預期內地的投資將以新基建為主，早前發改委表示新基建以技術創新推動，並以訊息網絡為基礎，提供數碼轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。今年內地多次強調加快推動5G發展，工信部表示現時內地每周約增加1萬多個5G基站，相信5G的覆蓋及滲透率提升將有助推動「互聯網+」的發展。

近日人民銀行重啟逆回購操作，為暫停37個工作日後再度展開，預期內地將繼續以靈活的貨幣政策工具以維持市場的資金流動性充裕，未來將會更加靈活適度。而中銀保監表示今年首季商業銀行的不良貸款存量顯著增加，不良貸款額達到2.6萬億元人民幣，不良貸款率升至1.91%，不過當中個人住房貸款、消費類貸款、信用卡貸款等資產質素相對穩定。人行表明隨着銀行實施企業可延期還本付息等政策，料銀行業的不良貸款處置及資本消耗壓力增加，不排除銀行利潤增速可能下跌，年內或會出現零增長或利潤下降。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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