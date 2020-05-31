低過預期！中國5月製造業PMI報50.6　連跌兩個月

中國國家統計局公布，5月份中國製造業採購經理指數(PMI)為50.6，比上月回落0.2個百分點，低於市場預期，亦為連續兩個月下跌。

從企業規模看，大型企業PMI為51.6，按月上升0.5個百分點；中、小型企業PMI分別為48.8和50.8，按月回落1.4和0.2個百分點。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於50的盛衰分界線。生產指數為53.2，按月回落0.5個百分點；新訂單指數為50.9，比上月上升0.7個百分點；供應商配送時間指數為50.5，按月升0.4個百分點。原材料庫存指數和從業人員指數分別報47.3及49.4。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，當前中國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟運行恢復勢頭穩中向好。他指出，5月份製造業採購經理調查企業中，81.2%企業已達正常生產水平的八成以上。

另外，他指企業生產經營繼續改善，在調查的21個行業中，食品及酒飲料精製茶、石油加工、專用設備、汽車等14個製造業生產指數高於盛衰分界線；紡織服裝服飾、木材加工等7個低於盛衰分界線。值得留意，因全球疫情和經濟形勢依然嚴峻複雜，國外市場需求持續萎縮，5月製造業新出口訂單指數和進口指數均處於歷史較低水平。

5月份，非製造業商務活動指數為53.6，按月上升0.4個百分點。綜合PMI產出指數為53.4，與上月持平，表明中國企業生產營運穩步改善。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626