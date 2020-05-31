曜熊理財：股債基金组合分散化　以減風險

今年初以來金融市場充滿不確定性，新冠肺炎疫情爆發和全球擴散，加上油價大幅下跌，導致各類資產受拋售。複雜多變的市場環境給投資帶來巨大挑戰，短期內應減少風險，這並不是追求高回報的時機。

在一兩年內，疫情還是會反復的影響到全球經濟，所以在較長的一段時間裏面，流動性寬鬆，低利率、甚至有些國家負利率是個常態，令資產如樓宇投資泡沫化。

中港方面，兩會會議明確以保就業為目的，追求高增長已不復存在，減息應是今年下半年關注事件。香港則仍受制於政治事件，預計不久將來會逐漸變成中國一個普通城市，不復以往。

從過去幾年的經驗來看，投資單一資產難以有效應對多變的市場環境，例如債券及股票都存在階段性大幅跑輸理財的問題。在此背景下應運而生了，通過股債基金组合分散化投資，力爭為廣大投資者提供穩健的回報。

通過分散基金組合如貨幣，股票及債券等，減少風險，取得穩定回報。儘管長期來看股債預期收益都較為可觀，但在實踐過程中不同年份的收益分布極不均勻，如何克服市場波動進行長期投資獲取預期收益是難點所在。通過合理的分散化投資能夠有效降低組合波動，最終實現以更少風險來獲取承受更高預期收益的目標。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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