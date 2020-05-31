鄺紫珊：不明朗因素充斥　投資者不宜加注股票

全球金融市場仍處於震盪，雖然疫情有稍為趨緩，而美國及歐洲等國也陸續經濟解封，最近股市也有反彈之勢，建議投資者最好保持高度風險管理意識，因疫情雖可能緩和，但中美問題也再牽起新一輪的漩渦，建議投資還是以進可攻、退可守的投資格局。

受疫情影響，全球股市出現很大震盪，全球經濟被嚴重衝擊至七勞八損，現時股市也是因為企業之前數年的盈利增長，才為股市提供支撐。美國股市近年都表現相對高企，讓接下來布局的難度提高，風險與機會可謂並存。

現時資金已出現移往安全標的趨勢，市場對未來市況不敢掉以輕心。現時美國的專注已不只是中美貿易，而是以強勢姿態向中國宣戰，好像最近高調揮動金融戰，除建議美資企業撤出中國，更揚言將現時在美國上市的中資股票撤銷其在美國上市的地位，並且嚴查中資公司高層及官員在美國的投資及資產，此舉明顯是要箝制中國，不讓中國的「版圖」再繼續擴大。據了解，有中資企業已計劃「退出」美國，考慮轉到香港或回歸國內A股上市，這對香港而言也未嘗不是好事。

另一方面，隨着各國疫情漸獲控制，本應也預計香港可逐漸邁入「重啟經濟」階段，加上各國央行將保持大規模的量化寬鬆力道，可有助經濟逐漸恢復，可有望支持股市，但可惜中美貿易問題、美國對中國等多項負面行動，以及「港版國安法」再引發的社會衝擊及國際社會對香港的評級等都持續影響市場情緒。

歐美疫情發展仍是觀察重點，美國累計確診病例已躍升全球第一位，經濟解封在即，疫情更值得關注，之後金融市場將處於震盪加劇的形勢。展望後市，建議投資者不宜加注股票，因現時太多不明朗因素充斥，而香港更是面對內憂與外患，雪上加霜，若美國決定對中國加強制裁，股市難免會再向下沉底，投資者需注意風險。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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