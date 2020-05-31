【星期一．炒啲乜】「六絕月」部署還看中美關係...

美國總統特朗普揚言，將開始採取措施撤銷香港的特殊貿易待遇，雖然其所宣布的舉措都在意料之內，而大部分措施的實施需時，暫時亦未有放棄中美貿易協議，美股上周五(29日)收市個別發展，道指微跌17點。

不過，隨着中美關係進一步緊張，兩國將分別祭出的反制措施等，都是市場焦點所在。至於踏入6月份，「六絕月」之說會否應驗還屬未知之數，但在不明朗因素下，投資者應該炒股不炒市？還是應先行忍手？不妨參考以下專家的財經分析及建議，作好準備。

1、【鄺紫珊：不明朗因素充斥 投資者不宜加注股票】

2、【陳鳳珠：市場憂慮資金外流 大市走勢仍然疲弱】

3、【陳樂怡：中美關係惡化 投資者暫宜觀望】

4、【郭家耀：大型科網企業難以被後來者超越】

5、【曜熊理財：股債基金组合分散化 以減風險】

6、【潘梓生：白銀現貨及期貨價差吸引】

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