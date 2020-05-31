新股專輯：移卡周一主板掛牌 獲多家星級機構入飛
2020年05月31日 11:22
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中國支付服務公司移卡(09923)將於周一(6月1日)掛牌，消息透露，多家星級國際投資機構透過國際配售入飛，包括美國投資管理公司Capital Group、貝萊德(BlackRock)、Fidelity；中國主權財富基金中投、中國投資基金高瓴、建銀國際等。國際配售錄約11倍超額認購。
事實上，騰訊(00700)是該公司早期投資者，透過旗下THL U持有上市後3%股權。另一上市前股東日本互聯網企業Recruit Holdings，以是次基礎投資者加碼投資，認購5,000萬美元等值股份，持有上市後9.41%股權。
移卡接獲超過16.65萬份申請，公開發售超購640.38倍，每手中籤率10%，75手才穩中一手，並以招股價上限16.64元定價。乙組大戶則有4800名，其中215張為「頂頭槌飛」，最終每人獲配33手。每張「頂頭槌飛」涉資約8,296.94萬元，假設孖展息率為2.68厘，凍資5日，須付孖展利息2.74萬元。
該公司上周五(29日)於耀才證券暗盤交易中心及輝立交易場均先升後跌，分別收跌5.05%及9.73%，每手分別帳蝕336元及648元。換言之，計及借貸成本，每張「頂頭槌飛」於輝立交易場慘蝕超過4.87萬元。
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