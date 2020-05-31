新股專輯：移卡周一主板掛牌　獲多家星級機構入飛

移卡接獲超過16.65萬份申請，公開發售超購640.38倍，每手中籤率10%，75手才穩中一手，並以招股價上限16.64元定價。乙組大戶則有4800名，其中215張為「頂頭槌飛」，最終每人獲配33手。每張「頂頭槌飛」涉資約8,296.94萬元，假設孖展息率為2.68厘，凍資5日，須付孖展利息2.74萬元。

該公司上周五(29日)於耀才證券暗盤交易中心及輝立交易場均先升後跌，分別收跌5.05%及9.73%，每手分別帳蝕336元及648元。換言之，計及借貸成本，每張「頂頭槌飛」於輝立交易場慘蝕超過4.87萬元。

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