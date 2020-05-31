港版國安法：倘香港失特殊地位　瑞信料四大行業將受重創

「港版國安法」制訂在即，加上美國聲言將展開取消香港特殊地位等制裁措施，大行瑞信發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。該行指長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱，信心亦可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。

●商用物業及樓價勢跌

報告指香港的地產恐受最大影響。本地收租股方面，商業活動放緩將會令寫字樓及零售物業需求減少，租金受壓。至於住宅物業，市民收入的負面影響將削弱負擔能力，如果需求疲軟，則政策可能放鬆抵消影響。該行預測，在悲觀情景下，寫字樓及零售物業租金將較今年首季再跌20%，樓價睇跌10%。

●航空運量及收入將降

●港口業務受關稅影響

●科技產品無法享優惠

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