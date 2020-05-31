港版國安法：倘香港失特殊地位 瑞信料四大行業將受重創
2020年05月31日 12:05
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「港版國安法」制訂在即，加上美國聲言將展開取消香港特殊地位等制裁措施，大行瑞信發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。該行指長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱，信心亦可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。
●商用物業及樓價勢跌
報告指香港的地產恐受最大影響。本地收租股方面，商業活動放緩將會令寫字樓及零售物業需求減少，租金受壓。至於住宅物業，市民收入的負面影響將削弱負擔能力，如果需求疲軟，則政策可能放鬆抵消影響。該行預測，在悲觀情景下，寫字樓及零售物業租金將較今年首季再跌20%，樓價睇跌10%。
●航空運量及收入將降
瑞信指，國泰航空(00293)約20%收入來自美國航線，隨着美國可能收緊簽證及增加關稅，將會直接影響運量。該行預測美國運量下降1%，將會損害整體收益2.5%。
●港口業務受關稅影響
瑞信點名指出，長和(00001)的港口業務料受關稅上升影響。但在去年，香港和內地的港口合計僅佔集團除息、稅、折舊及攤銷前溢利(EBITDA)2%，預計來自香港港口貢獻少於1%。
●科技產品無法享優惠
香港失去特殊待遇的話，包括出口到美國市場的產品將無法享受關稅優惠，敏感產品如半導體晶片和設備，將不能享受進口到香港的豁免權等。該行認為，這將直接影響在香港設有生產基地的科技公司，如ASM太平洋(00522)。
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