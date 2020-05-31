新冠肺炎：未來新趨勢？美國網購汽車訂單急增

新冠肺炎疫情影響各行各業，商家為了生存只好改變商業模式。外媒報道，美國汽車經銷商Carter Myers指出，自3月以來，網購汽車並送貨到府的訂單呈現穩定增長的趨勢。該公司行政總裁Liza Borches稱，送貨到府佔新車總銷售量比率已由不到5%，暴增至約25%，預期這個方式未來將會持續激增。

Borches續稱，這些消費者都有網購其他商品並要求送貨到府的習慣。該公司提供三天退貨，但到目前為止，網購汽車的客人還沒有人要求退款。她預期，新冠肺炎疫情過後最大改變是招聘人才，認為善於利用各種媒體溝通的產品專家將會取代傳統汽車業務。疫情過後坐在展示中心等待客人上門的業務不會存在，而是需要在網上自己創造與消費者的關係。

美國佛羅里達州汽車經銷商Dimmitt Chevrolet亦稱，從3月以來已錄得幾筆送貨到府生意，網上交易亦有所增長。不過，部分買家依然會到銷售處交車，因此仍需要設立戶外服務台。該公司老闆Larry Dimmitt直言，網上銷售和送貨到府是未來趨勢。他補充，由於網上購物的價格透明化，令消費者購買過程更簡單。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626