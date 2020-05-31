5月指標甲廈買賣近十個月最多　惟後市料再受壓

新冠肺炎疫情有所減退，商業活動逐漸回復正常，加上在部分業主願意擴大議幅，以及個別拆售項目帶動下，令指標甲廈成交量回升。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，5月份50大指標甲廈近10個月首度重上「雙位數」的水平。

數據顯示，5月份指標甲廈錄得13宗買賣個案，較4月份的6宗急升近1.2倍，同時創下近10個月以來的新高，上月成交面積大增至近8萬平方呎，更為近一年以來最高。不過，總計今年首5個月，指標甲廈僅錄得29宗買賣，即平均每月只有不足6宗，較去年上半年同期的月均約16宗，甚至與2017年同期旺市時的月均約33宗，仍然有明顯距離。

5月份甲廈買賣以九龍區為主，期內共錄得9宗，當中，早前嘉里拆售九龍灣企業廣場1期多個單位，並連環錄得成交，是指標甲廈交投量急升的主因。然而，即使扣除企業廣場的買賣，5月份的指標甲廈成交量按月仍然較4月份略增，反映市場氣氛回穩。此外，市場上繼續有多宗業主減價沽貨的低價成交，都帶動整體甲廈成交量回勇。

上月錄得買賣成交的甲廈，還包括上環中遠大廈、金鐘力寶中心及觀塘絲寶國際大廈等。另外，5月份共有43座大廈錄得零成交，數字同樣為近十個月的新低。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，早前本港的疫情有緩和跡象，市場的積壓多時的購買力逐漸釋放，而在部分業主減價或拆售項目帶動下，指標甲廈的交投量因而錄得回升。隨着「港版國安法」正式通過，香港的社會運動相信會再次轉趨激烈，加上美國表示會就此作出報復，勢為投資市場增添變數。他又指，「港版國安法」擬立法的消息傳出後，部分準買家都已經暫緩入市的決定，加上50大甲廈未再有拆售個案，故相信6月份指標甲廈的交投會再度受壓。

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