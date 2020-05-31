新冠肺炎：緬甸漁業陷「零出口」時期　百萬人恐失業

新冠肺炎衝擊全球，對於很大程度依賴出口中國、美國、日本和歐洲國家的緬甸漁業造成嚴重打擊。外媒報道，緬甸漁業協會副主席Hnin Oo直言現在是「零出口」時期，主要是買方國家沒有任何新訂單。即使有訂單，由於大多工廠在政府命令下關閉，加工廠亦也很難出貨。

疫情爆發前，緬甸漁業協會預測今年漁業出口按年增40%，可達10億美元的新高，但目前已將預測調低至3.5億美元。緬甸漁業共僱用約350萬人，佔該國6%勞動力，世界銀行去年6月的資料，緬甸部分沿海地區的政府過半收入是靠漁業，1/3人靠海鮮和海產品謀生。換言之，緬甸漁業恐有百萬人失業。

Hnin Oo表示，水產養殖業和飼料業最脆弱，若沒有出口，現金流便出現斷裂。許多公司也缺乏商業銀行所需的抵押品，甚至要尋求黑市貸款，亦有部分企業已經倒閉。他對於將海產轉為內銷的方法不樂觀，因為蝦、蟹、新鮮和遠洋魚類都需要冷藏，普通緬甸民眾也買不起專為出口加工定製的水產。此外，疫情爆發以來亦已重挫當地消費，緬甸最大的批發魚市場San Pya近期銷量已經下降了近半。

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