中美關係繃緊　全球股市「六絕月」必應驗？

全球股市踏入「六絕月」，疫情最糟糕時刻似乎已過去，中美關係或許是主宰股市升跌的最主要因素，尤其今次香港涉及其中，觸動了每位股民的心。那麼，股市會否「6月飛霜」呢？

研究機構TS Lombard美國首席經濟學家布利茨(Steve Blitz)就此作出統計，若以新聞報道中出現「中美」字眼的頻率，對照美國總統特朗普上任以來美股表現，結果發現「中美」一詞在去年一整年出現的次數增加，標指也上漲，到了今年初頻率大降，股市則大跌，如今兩者又回升了。

事實上，港股在2018及2019年表現也不過不失，未算太受中美局勢影響。

布利茨認為，在某程度上，特朗普對股市頗有一套。「這當中存在着一條界線，我不知道界線在哪裏，但如果市場跌得多一些，特朗普就會出面緩和，說些和解的話。」更重要的是，他認為特朗普不是這場遊戲的唯一參與者，特朗普需要中國，中國也需要他。

除了歷史數據反映「中美」一詞經常曝光未必會推冧股市之外，主權基金也未遠離股市。其中，沙特阿拉伯近日透露，當地央行在3、4月向主權財富基金「公共投資基金」(PIF)注資1,500億里亞爾(約3,096億港元)，以便趁疫情導致全球股市動盪之際，大舉低撈股票。

該國財政部長表示，此舉是央行「破例」從外匯存底中撥款至PIF，旨在加強該基金的投資能力。

今年以來，PIF已斥資數十億美元來投資股票，包括買入郵輪公司嘉年華、英國石油、波音、花旗集團等遭疫情重擊企業的股份。

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