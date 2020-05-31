銅鑼灣多幢舊樓申請強拍　估值逾9.67億元

土地審裁處再錄4宗強制拍賣申請個案，均位於銅鑼灣霎東街及勿地臣街，由同一名申請人入稟，現有物業估值逾9.67億元。

其中位於霎東街5號商住物業，地盤面積約2,670方呎，地下為舖位，1至5樓為住宅樓層，落成於1971年，申請人已集合該廈9成業權，尚餘2伙仍未收購，現時整幢物業估值超過3.35億元。

至於霎東街9A及9B號舊樓，樓齡已屆64年，收購財團現持有約83.33%權益，大廈估值逾2.59億元。

另外2宗個案則位於毗鄰勿地臣街，當中10至12號商住樓宇，地下設有舖位，1至5樓作住宅等用途，現於收到約91.67%業權，估值逾2.5億元。

此外，最新錄得的強拍申請還包括勿地臣街16號舊樓，目前集合業權份數約83.33%，現時估值逾1.22億元。

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