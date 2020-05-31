新冠肺炎：泰國4月零外國遊客　今年經濟勢陷廿年最差

多國因應新冠肺炎肆虐祭出封鎖措施，外媒引述泰國觀光局統計，受措施影響，今年4月泰國「完全沒有」接待外國遊客入境，為有紀錄以來首次單月無外國遊客，料將對經濟造成嚴重打擊。

報道指出，泰國去年4月接待320萬外國遊客，貢獻金額1,460億泰銖（約48.5億美元)。反觀泰國觀光局統計，雖然並未涵蓋在經濟封鎖前就已前往，而且持續留在泰國的外國遊客，但泰國的國際航班禁令至少會持續到6月30日，遊客亦未必會否即時回流。

旅遊業貢獻泰國1/5的國內生產總值(GDP)，因此旅遊業的崩潰將導致泰國今年經濟面臨嚴重衰退。泰國國家經濟和社會發展委員會(NESDC)預測，今年泰國經濟可能會衰退約5至6%，將是1998年亞洲金融風暴以來差。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626