港版國安法：恐爆移民潮！機構透露港人查詢量激增20倍

財經媒體彭博報道，移民顧問公司表示，近期已接到許多港人尋求移民的來電，在美國、英國和台灣考慮放寬移民門檻後，香港恐出現移民潮，將導致香港對跨國企業的吸引力降低。

香港地產與移民顧問公司「海外買－家」(Global Home)行政總裁Gary Leung表示，公司每2到3分鐘就接到1宗查詢電話，客戶的諮詢電話量為平常約20倍，台灣和歐洲是最常被問到的移民地點。

移民潮可能導致香港對跨國企業的吸引力降低，因數百家跨國企業倚賴香港的精英來帶動大中華區和其餘亞洲地區的業務增長。事實上，香港美國商會早前已警告，香港將很難留住高階人才。

數據顯示，民統計數字，申請良民證的人數激增，從去年6月到今年4月，平均每月申請良民證的數量達2,935宗，較2018年同期激增50%。

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