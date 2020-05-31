港版國安法：日本官員「很擔心」香港局勢　憂全球攬炒

財經媒體彭博報道，日本內閣官房副長官、特命經濟財政政策擔當大臣西村康稔表示，對於香港局勢非常擔憂，因香港若不再是全球金融中心，中美關係又「硬碰硬」的話，將「非常不利」全球經濟。

他表示，「很擔心」香港局勢，因若香港不再是全球金融中心的話，將「非常不利」於全球經濟。除香港外，他又指出，目前已有迹象顯示，世界各地正愈來愈「轉向國內」、乃至保護主義的狀況，因此若中美關係及香港局勢持續升級的話，很可能會對全球經濟造成進一步影響。

他希望中國能與當年日本與美國出現貿易爭端時一樣，透過結構性改革的方式，加強內需，以擺脫經濟上對出口的倚賴。

值得留意的是，雖然美國總統特朗普日前表態，將撤銷香港的特殊貿易地位，惟彭博指出，美國尚未設定具體時間表。

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