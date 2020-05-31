新盤動向：Wetland第2期累售近500伙 提價加推118伙
2020年05月31日 17:54
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新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Park第2期，延續紅盤旺勢，周六(5月30日)進行次輪推售，推出單位速沽逾97%。兩輪推售售出接近500個單位，為集團套現約33億港元。
集團有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故加推價單第6號共118伙，折實平均呎價為12,920元，有輕微的加幅。
他又稱，項目全數單位已推出。集團部署於6月下半旬推售位處屯門海榮路的項目。
新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第2期，周六有4至5組買家購入多於1個單位，有1組客人購入3間單位，成交金額逾1,700萬元。而周六售出單位中，座落於第18座10樓的特色戶做價最高，成交價逾1,457萬元，呎價為16,377元。
新推價單單位涵蓋一房至四房間隔，亦提供别墅單位，整批折實售價由404.41萬至1,800.24萬元，折實呎價由11,358至14,938元。項目即日(5月31日)開始接收購樓意向登記。市場料最快周內再進行新一輪銷售。
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