遠大醫藥入股新型疫苗技術公司eTheRNA
2020年05月31日 18:28
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遠大醫藥(00512)公布，集團近日與位於比利時的eTheRNA訂立股權投資協議。據此，集團將在投資協議約定的相關條件滿足後，對eTheRNA進行900萬歐元的股權投資。待股權投資全部完成後，集團將獲得eTheRNA約13%的B類優先股及一個董事席位。
集團已與eTheRNA約定了若干戰略合作的條款並待進一步協商，包括(但不限於)設立合資公司、引進eTheRNA的信使核糖核酸(mRNA)生產技術，在腫瘤免疫與感染性疾病預防等領域進行獨立的研發、生產及商業化活動，以及獲得eTheRNA的在研項目在中國大陸、香港、澳門及台灣地區的獨家開發及商業化權利。
eTheRNA是一家臨床階段的mRNA新型疫苗技術公司，於2013年由布魯塞爾自由大學(VUB)著名免疫學家Kris Thielemans教授聯同其他合作夥伴創立，並獲得VUB的TriMix相關技術的全球獨家授權。
eTheRNA的核心運營團隊有成熟的生物技術公司治理、臨床研發和產業化經驗，於2016年獲得2,400萬歐元的A輪融資，投資者包括歐洲老牌生物產業投資基金 Life Science Partners和Boehringer Ingelheim Venture Fund等。
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