美國政府持有中半山豪輝閣13伙　市值料6億元

在美國特朗普政府警告會就港版國安法對中港實施制裁之際，美國政府秘密招標出售持有逾72年的南區壽山村道37號6幢洋房，而事實上，該政府亦持有中半山豪輝閣逾半單位及車位，估計市值合共約6億港元，但該批物業暫未在市場放盤。

據土地註冊處資料，於1992年，THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA共斥逾1.06億元，買入麥當勞道12至14號豪輝閣5至8樓、10至12樓、14至16樓、18樓，以及24至25樓合共13伙連車位。

據了解，該批物業每層實用面積大部分約1,824方呎，只有一伙面積約1,843方呎。而以鄰近的雨時大廈一個實用面積約322方呎的中層A單位，於今年4月以7,630萬元成交，平均呎價約24,000元，以及區內車位成交價作估算，上述豪輝閣每個單位連車位市值超過4,500萬元。

至於正放售的南區壽山村道37號6幢洋房，現為美國駐港總領事館宿舍，市值估計逾百億元。

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