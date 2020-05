美國政府持有中半山豪輝閣13伙　市值料6億元

在美國特朗普政府警告會就港版國安法對中港實施制裁之際,美國政府秘密招標出售持有逾72年的南區壽山村道37號6幢洋房,而事實上,該政府亦持有中半山豪輝閣逾半單位及車位,估計市值合共約6億港元,但該批物業暫未在市場放盤。

據土地註冊處資料,於1992年,THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA共斥逾1.06億元,買入麥當勞道12至14號豪輝閣5至8樓、10至12樓、14至16樓、18樓,以及24至25樓合共13伙連車位。

據了解,該批物業每層實用面積大部分約1,824方呎,只有一伙面積約1,843方呎。而以鄰近的雨時大廈一個實用面積約322方呎的中層A單位,於今年4月以7,630萬元成交,平均呎價約24,000元,以及區內車位成交價作估算,上述豪輝閣每個單位連車位市值超過4,500萬元。

至於正放售的南區壽山村道37號6幢洋房,現為美國駐港總領事館宿舍,市值估計逾百億元。

