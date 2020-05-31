徘徊低位！十大屋苑周末僅11宗成交

新盤市場吸去不少購買力，令二手成交受壓，中原指出，十大屋苑於周六、日錄11宗成交，按周略為增加2宗，成交量仍屬低位徘徊。期內有3個屋苑出現「零成交」，包括荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末仍有大量新盤及貨尾單位推出市場，貨源集中新界西區，吸納大量購買力，兩日錄得約350宗成交。新盤熱賣，反映市場剛性需求強勁，但二手市場筍盤減少，買家轉向二、三線屋苑覓盤。該行指出，十大屋苑於5月共錄得338宗成交，較4月330宗輕微上升2.4%。

該行楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園周末錄得1宗成交，單位為G座高層14室，實用面積524方呎，兩房間隔，以970萬元易手，實用呎價18,511元，創兩房新高價。原業主於2013年以678.7萬元買入單位，持貨7年帳面獲利291.3萬元，單位升值約43%。

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