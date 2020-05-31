經濟兩難！內地恐面對「通縮」或失業的抉擇

財經媒體彭博報道，中國5月製造業採購經理指數(PMI)下滑至50.6，雖然仍在50的盛衰分界線上，但指數下滑反映了中國製造業正面臨國內外需求不振的困境，可能出現供過於求的可能，若真的發生，最嚴重恐導致「通縮」、甚至失業等問題。

報道指出，雖然中國工廠已開始運作，但管理層憂慮國內外需求疲弱，例如平湖米家兒童用品銷售經理就表示，目前進入旺季，惟訂單與往年大減了40至50%，而工廠產能則達到往年的70至80%，故他的職責是避免庫存壓力。

事實上，生產過剩將迫使中國企業削價競爭，形成通縮，法興中國經濟學家姚偉也以「通縮性復甦」形容目前中國狀況，因供給正常化已超過需求復甦。

理論上，當供應超過需求的時候，工廠可削產能，但這會衍生另一問題，就是失業。

麥格理大宗商品及全球市場亞洲策略主管Viktor Shvets指出，到頭來，中國經濟是由需求所推動，但現在並沒有需求。彭博經濟學家Chang Shu認為，雖然中國的需求已有改善，但要回到疫情前仍需較長時間。

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