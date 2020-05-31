樓價UPDATES：二手欠前景！個別業主「啃辣稅」出貨

樓市前景不明朗，個別業主不惜在辣招期內「啃稅」出貨，將軍澳新都城2期套三房單位以890萬港元售出，由於兩年前有內部轉讓紀錄，故是次成交原業主需支付約89萬元額外印花稅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角曉峰高層C室，實用面積694方呎，三房連套房間隔，早在2018年7月底放售，原叫價1,700萬元，終累減280萬元或約16.5%，以1,420萬元沽出，實用呎價20,461元。

●西半山裕仁大廈B座高層2室，實用面積1,112方呎，三房連套房間隔，以1,695萬元易手，實用呎價15,243元。

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九龍區

●鑽石山居屋龍蟠苑C座中層10室，實用面積426方呎，兩房間隔，開價700萬元，減價30萬元或4.3%，已補價自由市場成交價670萬元，實用呎價15,728元。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街15號中高層J室，實用面積578方呎，兩房間隔，放盤僅1星期即吸引外區客洽詢，減價30萬元，以900萬元易手，實用呎價15,571元。

●將軍澳新寶城3座高層D室，實用面積434方呎，兩房間隔，以719萬元成交，實用呎價16,567元。原業主於2010年10月以240萬元買入單位，持貨近10年帳面獲利479萬元離場，單位升值近2倍。

●將軍澳新都城2期2座高層A室，實用面積538方呎，三房連套房間隔，原叫價約900萬元，議價後以約890萬元成交，實用呎價16,543元。單位原業主2010年以360萬元購入物業，於2018年曾以900萬元內部轉讓除名，故是次轉售物業原業主需繳付額外印花稅。

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新界區

●馬鞍山迎海3座中層E室，實用面積799方呎，三房間隔，以1,270萬元沽出，實用呎價15,895元。據了解，原業主於2017年3月以1,180萬元購入單位，持貨逾3年帳面獲利90萬元，升值約8%。

●馬鞍山薈朗1座中層A05室，實用面積224方呎，開放式間隔，由420萬元減至415萬元易手，實用呎價18,527元。原業主持貨約4年帳面獲利約107.7萬元，物業升值約35%。

●大埔居屋頌雅苑B座低層9室，實用面積409方呎，兩房間隔，開價450萬元，放盤10日減價15萬元或3.3%，已補價自由市場成交價435萬元，實用呎價10,636元，低市價約3%。

●青衣美景花園12座中層D室，實用面積525方呎，三房兩廳間隔，以720萬元成交，實用呎價13,714元。據悉，原業主於2017年2月以544萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約176萬元。

●元朗映御1座中層G室，實用面積374方呎，一房間隔，微減1萬元，以559萬元易手，實用呎價14,947元，單位2016年4月至今升值158.8萬元。

●屯門卓爾居6座極高層D室，實用面積540方呎，兩房間隔，以818萬元高價易手，實用呎價15,148元。原業主於2000年以225萬元買入單位，持貨20年帳面獲利593萬元，單位升值2.6倍。

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