港股前瞻：2016年「貼中」中資股反彈專家料「6月未必絕」

港股美國預託證券(ADR)上周五(5月29日)普遍做好，預示恒生指數6月首個交易日開市或升逾200點，似乎未受美國總統特朗普同日宣布展開撤銷香港特殊地位之程序所困擾。著名股票策略師Christopher Wood接受東網訪問時相信港股「六絕月不絕」，就算恒指短線傾向橫行，業務集中在內地的中資股應趁低吸納。

藍籌股ADR上周五除滙豐控股外，普遍跟隨美股呈強，其中騰訊控股收報421.03元，較香港收市價高10.63元；香港交易所收報273.14元，較港高2.94元。若按比例計，相當於恒指升232點。

東網統計顯示，過去10年內恒指有八年錄得「五窮月」，6月繼續下瀉的有5年，其中4年跌幅顯著大過5月，即應驗「五窮六絕」，跌幅介乎4.28至7.09%。然而，恒指在2012年及2019年的「五窮月」分別瀉11.68%及9.42%，惟6月卻反彈4.35%及6.1%；近日中美關係烏雲罩頂，恒指5月經已累瀉6.83%。

2016年底「貼中」中資股反彈的富瑞全球股票策略主管Christopher Wood接受訪問時表示，近日將中資股投資評級調高至「增持」，「本地薑」則因應香港局勢降至「減持」，因此預期恒指六月只會橫行。他直言對中資股樂觀與環球大力「放水」無關，「中國倒是較歐美忍手」，而是因中國經濟較早回復正常、政府更重視經濟發展的素質。

Wood表示，華府制裁中國令金融市場遭嚴重衝擊，力度要去到截斷外資流入中國的地步，如下令美國機構投資者不得買中資股、要求MSCI明晟將中國從其股債指數剔除等，但認為局勢不會惡化至此；況且華府金融制裁香港由財政部執行，惟財長姆紐欽並非鷹派。「本地薑」股份表現會較弱，惟港交所值得吸納，原因是中概股有望回流，近期事態發展亦無改變香港作為中國重要離岸金融中心的角色，「畢竟中國資本帳仍未開放」。

就中美經貿可能脫鈎，Wood認為，外資在華設廠投資是要就近服務內地龐大市場，「華府鷹派與企業有利益衝突，成真當然不利中國，但不是短期要憂心的事」。他目前較擔心「港版國安法」令社會重陷動盪，不利商用物業價格，但「如果阿里巴巴因香港街頭再爆混戰而瀉15%，那是入貨機會！阿里業務重心不在香港，而是內地增長最快的市場。」

中資股在其亞太區主題性投資組合比重達32%，跟印度並列最重倉地區，除阿里外，還有騰訊、美團點評及舜宇光學等。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎稱，現時市場覺得香港金融中心地位未受衝擊，惟坦言港股就算六月不跌，中長線也不容樂觀，事關目前中美兩國對壘令市場前景很不明朗，透露已將中港股票比重降至約一成，以大型藍籌為主，「恒指升到24,000點就應該沽貨」。

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