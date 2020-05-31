本周焦點：聯儲討論如何強化刺激措施　歐央行料加碼買債

聯儲局將於6月9日至10日舉行議息會議，外媒報道，當局屆時將討論息口不太可能再下調的情況下，如何協助經濟復甦，包括如何管理買債的步伐，以及如何利用前瞻指引向市場傳遞長遠利率取向的信息。當局官員亦曾表示，會研究是否採用孳息控制的策略，即按需要買債以限制部分國債的孳息水平，有助強化前瞻指引的作用。

此外，澳洲央行本周二(6月2日)公布議息結果，料按兵不動；周四(6月4日)議息的歐洲央行則料將抗疫緊急買債規模加碼買債5,000億歐元，令今年底前總共會買入1.6萬億歐元債券，以抵禦較預期更嚴峻的經濟滑坡。歐央行將公布的最新經濟預測則可能確認區內經濟前景黯淡，行長拉加德日前預警區內今年經濟可能勁縮8至12%。

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