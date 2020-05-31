【旅業蕭條】IATA估拉美航空業需時3年才能復原

外國傳媒報道，根據國際航空運輸協會(IATA)估計，拉丁美洲各航空公司需耗3年，才能恢復疫情前的營運水平，這些公司迫切需要政府援助。其中，飛往美國和歐洲的長途航班，更需要到2024年才能恢復原來水平。

IATA負責美洲事務的副總裁Peter Cerda說：「這是從長遠來看，不會短期，將需要做很多工作。」

拉美第2大航空公司哥倫比亞航空(Avianca)在5月10日於美國申請破產保護；拉美最大航空公司南美航空(LATAM)亦於5月26日宣布，已在美國申請破產，凸顯拉美各航空公司的艱難程度。

IATA估計，拉美各航空公司的收入損失達180億美元(約1,404億港元)，數字可能仍會繼續上升。

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