中美關係惡化最不利科技股　成美股後市隱憂

美國總統特朗普日前宣布針對中港的制裁措施後，市場關注中方會否採取報復行動。BTIG股票和衍生工具策略主管伊曼紐爾表示，中美關係將進一步惡化，科技業最受影響，因為業界供應鏈非常依賴內地的製造業，而且來自海外的收入亦最多。他又提到，特朗普簽署針對社交網站的行政命令，更導致社交媒體股和科技股面臨雙重打擊，並料標指可能短期內見頂。

科技股是本輪美股反彈浪主力，其表現可能影響後市。總結5月份，道指、標指和納指分別累升4.26%、4.53%和6.75%。不過，科技股近期表現相對落後，單計上周，道指和標指分別升3.75%和3.01%，科技股掛帥的納指則僅升1.77%。

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