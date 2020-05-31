中美關係緊張支持貴金屬　白銀創9年最大單月漲幅

中美關係緊張，現貨金上周五(5月29日)收報每安士1,730.27美元，升0.69%，5月份累升2.6%；白銀期貨5月份更漲近24%，是2011年以來最勁，隨着全球經濟重啟，具工業用途的白銀價格受到支持。

不過，截至上周二(5月26日)止一周，對沖基金持有黃金淨長倉合約減少2.43萬張，至14.8萬張的近一年新低，反映當時市場憧憬經濟重啟。

此外，產油國大舉減產下，紐約期油5月份累漲近9成，是1983年有紀錄以來單月最勁。不過，早前積存的逾10億桶原油仍需時消化，這也是油價走勢的關鍵因素之一。法巴銀行商品市場策略主管Harry Tchilinguirian表示，即使假設需求復甦，同時石油輸出國組織(OPEC)繼續大力減產，也預料要到明年中才能扭轉原油庫存積壓的情況。

有市場人士更憂慮，若中美關係惡化到一個地步，中國不買美國出口的原油，將對油價產生負面影響。

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