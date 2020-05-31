中美科技戰：美半導體產業冀獲注2886億　抗衡中國

外國傳媒報道，美國半導體產業正加緊游說，以取得聯邦政府數百億美元資金來興建廠房和從事研發，使美國半導體技術繼續領先中國等國家。

美國半導體產業協會的計劃草案顯示，將向聯邦政府尋求370億美元(約2,886億港元)資金，包括興建一座新晶片工廠所需的50億美元(約390億港元)補貼，補助對象可能是有意建廠的英特爾(Intel)；對打算吸引半導體投資的州提供150億美元(約1,170億港元)援助，其餘170億美元(約1,326億港元)將用來增加研發支出。

美國產業智庫資訊科技創新基金會(ITIF)主席Robert Atkinson表示，與中國緊張關係升溫，已使這個動能朝向接受國家產業戰略。過去所謂的國家產業戰略是在保護鋼鐵業，如今各界的共識在於協助朝陽產業(sunrise industries)，是指追求先進技術的產業。

美國國務院發言人說：「我們將與國會和產業界密切合作，確保半導體產業的未來仍掌握在美國手中。」

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