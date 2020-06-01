【專家點評】聯博：經濟復甦 亞洲尋寶

相對西方國家，許多亞洲國家經濟已回復正軌，市場重新聚焦亞洲股市的投資機會。早在疫情爆發前，亞洲價值型股票的價格已降至極具吸引力的水平。我們認為，市場回穩後，先前被低估的價值型股票有望錄得優異表現。

根據過往經驗，無論是環球金融危機後的2009至2010年，抑或是歐債危機後的2012至2013年，亞洲(除日本外)的價值型股票均在復甦初期均跑贏大市。另外，各國政府推出大規模的財政刺激措施，以支持周期性公司，而它們在價值型股票中佔主要地位。

亞洲部分國家和地區的防疫成效顯著，但各地在疫情控制的進度並不同步。舉例來說，檢測率低、較遲實施居家隔離政策、醫療體系面臨壓力的印度、印尼、泰國與菲律賓等，目前仍受疫情所苦。

防疫成效的差異反映在各地股市表現，從2月21日市場大跌到最近幾周的反彈，印度與印尼股市的表現差過台灣、中國與南韓。

然而，未來仍充滿挑戰。中國與南韓的工廠陸續復工，但因歐美等仍處於封城狀態，出口企業將面臨需求疲弱的挑戰。已復工的國家須提高警戒，避免爆發第二波疫情而衝擊經濟與市場。

市場復甦之路艱辛，慎選投資尤其重要，投資者應聚焦於有能力應對疫情挑戰的產業與企業。舉例來說，對社交距離的規範與企業遙距工作的需求，有望帶動市場對亞洲記憶體晶片與電訊服務的需求。

早在疫情爆發之前，記憶體供應量已緊縮。如今僱員被迫居家工作，雲端數據服務的需求隨之飆升。即使年初智能電話銷售增長率不如預期，但我們預料，雲端資料中心的數據庫需求增加，將帶動伺服器訂單量。居家辦公趨勢也將帶來額外電腦需求，因企業需為員工提供遙距工作器材。因此，記憶體晶片廠有望受惠。

市場近年對5G網絡存在憂慮，令電訊營運商的估值承壓。如今企業為了應對疫情而鼓勵居家工作，穩定的網絡連結與頻寬已成為必要條件，有利於領先的電訊公司，尤其是目前亞洲電訊產業的競爭壓力已降低。此外，儘管印尼經濟受到疫情衝擊，但國營企業仍然有望受惠產業趨勢的轉變。

鑑於企業盈利前景籠罩諸多不確定因素，投資者宜仔細檢視公司現金流與資產負債表的穩健程度。在經濟活動停擺時，償債能力將是決定企業的生存關鍵。

儘管全球市場面臨考驗，但在重拾經濟活動的亞洲國家中，價值股有望錄得優異表現。若能聚焦具穩健的產業，並挖掘資產負債表強大的企業，無論在經濟復甦初期或長期，均有機會在亞洲捕捉極具吸引力的投資機會。

聯博亞太價值型股票投資總監 Stuart Rae

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