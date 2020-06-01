AXA安盛：港七成半人未買家居保險　市場潛力大

疫情肆虐促使港人生活轉趨數碼化，AXA安盛一般保險營銷業務總監黎柱基指出，以年初至今計，公司家居保險的網上投保額按年增幅達雙位數。目前全港約七成半人仍未購買家居保險，低企的滲透率反映市場增長潛力龐大，冀全年相關保險銷售額錄得雙位數增長。

黎氏表示，目前網上投保佔整體家居保險保單比例近一成，預計未來將逐漸提高，希望年底可於電子平台上推出更多產品。除網上形式之外，公司亦設有經紀及代理等眾多銷售渠道，以接觸更多客戶，加上於產品設計方面迎合客戶需求，有助提高競爭力。

AXA安盛調查估計，港人家中平均擁有近40萬港元貴重物品。惟有1/3受訪者表示，在過去一年曾遇上家居意外，當中以滲水及水管爆裂最為常見。黎氏指出，夏季多風多雨，公司通常收到較多對家居保險的查詢，惟至今大部分港人仍不認識相關保障，導致市場滲透率偏低。

家居保險通常是每年續保，市場關注本地失業率連月上升，恐增加市民退保誘因。黎氏不以為然，解釋家居保險保費不高，而且住戶普遍有續保需求，料失業率高漲帶來的打擊有限。於2019年，AXA安盛家居保險的續保率接近九成半。

家居保險定價方面，黎氏指出，若建築面積及物業類型相同、40年樓齡以下居所的自負額及保費一般是相同的；40年樓齡或以上居所的自負額有一定的標準，保費視乎受保人索賠歷史、個別樓宇狀況等再釐定。

另外，投保居所的建築面積愈大，保費將會愈高。值得留意，若投保居所存在違例建築，如僭建或未經批准的結構性改動，有關部分將不受保。

AXA安盛最常見的家居保險索償個案中，有45%為水導致家庭財產的損失，包括漏水、颱風、暴雨等。其次為家庭物品的意外或損壞，佔比兩成。至於火災及煙霧使財物損壞、入屋盜竊招致家居財物及貴重品損失，均只佔8%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626