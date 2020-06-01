【專家點評】賴錦權：「疫」市披露宜具體及量化

受新冠肺炎疫情衝擊，營商環境增添許多不明朗因素，上市公司除了採取應對疫情措施，亦要適時向投資者提供最新營運情況，提升市場資訊流通和效率。

在披露方式中，最常見的是內幕消息及自願公告，若疫情對公司業務運作、匯報監控措施、系統或程序造成重大擾亂，應評估是否已出現任何內幕消息，盡快向公眾披露。即使不認為是內幕消息，自願公告也可增加透明度，為市場提供更多資訊。

由於披露內容沒有統一標準，疫情對業務運作造成的影響因應個別情況而定，公司應該為投資者提供最新資訊包括其對營運業績的影響、因應營商環境轉變所採取的措施、未來營運規劃的調整，以至對公司財務資源及現金流的任何重大影響等，聯交所對相關披露也有建議指引。

有部分公司公布特定事件，例如政府強制停業及供應鏈中斷，但其公告無任何有關財務影響的資訊，公司其後應提供進一步資訊量化。另外業務消息需要具體，例如按地區的收入明細及預計收入下降百分比。

除了匯報疫情對其收入狀況的影響，公司可考慮披露成本控制措施以及營運方面變動對其財務資源，包括現金流及流動資金狀況的影響。公司亦應持續檢視目前的流動資金狀況及預期資金需要，若疫情對公司的財務資源造成重大影響，而令其持續營運的能力成疑，公司即應制訂計劃應對資金需要，包括其資金來源，並採取實際行動落實計劃。

《上市規則》規定公司須於其年報及中期報告中詳列業務審視，披露主要風險及不明朗因素，包括於財政年度期間及結束後發生的重大事件，以及未來的業務發展，公司宜清晰披露疫情帶來的風險及不明朗因素，對其業務及財務表現所造成影響的評估，及其管理有關風險的措施。

香港上市公司秘書、大學碩士課程兼任講師 賴錦權

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