【專家點評】古勝：局勢惡化　勿沾銀行股

香港曾經是一塊福地，但係近幾年真係頭頭碰着黑，最近仲做咗地緣政治風暴的中心。「港版國安法」事在必行，先唔講條文辣唔辣，單單美國可能取消對香港的特殊經濟待遇，對香港的傷害好大。

港股上周有維穩手影托市，但未來單靠北水可以撐幾耐？確實時間自然無從得知，但最大可能係頂到大型中概股回流香港第二上市，為「抽水」之故，大市唔可以冧住。但本地股明顯唔喺維穩之列，股價可以話係自由落體。

繼上周提及的本地地產股，本地金融業亦會首當其衝。若香港被取消特殊地位，相信國際評級機構會調低香港整體信貸評級，屆時借貸成本增加。同時，本地銀行借出大量貸款作樓宇按揭，惟樓市已屆轉角位，經濟衰退令市民供款壓力大增。

最新數據顯示，香港有近1萬個家庭採取「還息不還本」供款計劃，若不是面臨財困，目前低息環境正是按時供樓、減少本金的好機會，點會反其道而行？

更何況，「還息不還本」呢招拖字訣冇可能維持到好耐，正所謂醜婦終須見家翁，未來銀主盤大增、物業價值重估已經無可避免，屆時銀行資產質素轉差，股價自然有壓力。

展望本周，周二至周四分別有澳洲、加拿大及歐元區公布央行利率決議；另周三歐元區公布四月失業率，美國及加拿大則於周五公布五月失業率。最後，喺即將到來的風高浪急日子，無論做好、做淡都要控制注碼，希望各位都可以時來運到。

古勝

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