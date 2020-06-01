【市前重點睇】道指期貨曾跌近300點　紐油重上35美元

美匯指數低見98.208；離岸人民幣(CNH)企7.1382；港匯弱見7.7545；美元兌日圓徘徊於107.68；歐元見1.1117；英鎊處1.2347。金價曾升至1,741美元水平。布油高見38.31美元；紐油重上35美元關。道指期貨跌近300點後回順。

●中國5月財新製造業PMI周一(1日)公布，市場預估49.6，前值為49.4。

●外電報道，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)或提前數日在本星期內舉行會議，可能討論延長現有減產措施3個月。OPEC+輪值主席提議開會日期定為6月4日，而不是6月9至10日。

●港股ADR指數上周五做好，按比例計算，收報23,194點，升233點或1.01%。

●6月恒生指數夜期上周五收報22,897點，升128點，低水64點，成交29,520張。

●紐約期金上周累升3%，衝破1,750美元關。

●美國10年期國債孳息率下跌3.7點子，報0.6526厘。

●歐洲股市上周五受壓，英國富時100指數收報6,076點，跌142點或2.29%；法國CAC指數收報4,695點，跌75點或1.59%；德國DAX指數收報11,586點，跌194點或1.65%。

●美國將啟動撤銷香港部分特殊貿易待遇的程序，中國官媒回應指會予以堅決反制。

●【全球攬炒】日本今年企業破產料突破1萬宗，勢創7年新高。

●【旅業蕭條】IATA估拉美航空業需時3年才能復元。

●【新冠肺炎】泰國4月零外國遊客，今年經濟勢陷廿年最差。

●低過預期！中國5月製造業PMI報50.6，連跌兩個月。

●澳門首季經濟勁縮近49%，連跌5季。

●AXA安盛：港七成半人未買家居保險，市場潛力大。

●蕭若元子須還債逾2.3億元，涉抵押股份及物業。

●東方日報B1：港股六月料不絕，策略師嗌買中資股。

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