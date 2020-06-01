【股民熱話】唔做逃兵做鴕鳥？搵錢第一　寄望港股劫後重生？

香港社會動盪，加上「港版國安法」立法，引來美國對香港放大招。唔少港人都急着將手上港元暢成美元或其他外幣，但北水源源不絕在接收香港資產，抵銷了沽壓。如果香港人好似過去咁，政治冷感，堅守此地寧做「鴕鳥」都唔做逃兵搞移民，那留下來期待出現的畫面，可能是未來港股可再次歷劫重生，創出新高。如是者，眼前人心惶惶的時候，正是最好的執平貨「搲銀」機會...

到底有幾多人可以有呢個想法，筆者都無從稽考，但眼見魚缸確實真係有唔少呢類人。反正若然唔將政治事件放大，甚而將其縮小，甚至漠不關心，基本上生活並未見有太大改變，大可埋頭苦幹繼續搵錢。

不過，如今香港經濟衰退，百業艱難，更重要是管治團隊陶醉於自圓其說，在施政和凝聚民心方面，仍須努力，致使疫後的經濟復甦動力打了折扣。故若然從事傳統行業，確實係舉步為艱。來來去去，最直接便利的淘金地，依然離不開股市！

●中資股跑贏港企股

港股未來發展的趨勢，是國際資金、本地資金唔要的貨，代表內地資金的「北水」會積極吸納過來，主力集中在中資股，皆因內資熟悉內地經濟，認為內地經濟風險可控，尤其AH股存在價差，就有操作空間。

之不過，在這個趨勢之下，香港企業股就會被邊緣化，皆因並非內地資金的心儀吸納對象。也許，5月份本地地產及銀行股跑輸大市，正是一個例子。所以，港股表現會出現兩極化情況，想喺魚缸搵錢，就要集中火力喺重磅中資股，千祈咪表錯情！

●國指比恒指更值博？

預計當8月起有同股不同權或第二上市中資新經濟股獲納入藍籌後，中資股佔恒指的比例更重。據高盛早前的研究報告預計，屆時恒指及國指之間的市值會有78%重疊。理論上，若想集中火力攻中資股，國指的值博率會比較恒指更可取，沾手指數相關衍生工具的股民可以留意。

難怪有押啱注做贏家的股民話：「信者得救！」你又相信嗎？魚缸常言：「有智慧不如趁勢」，或者多啲開美團幅走勢圖看看，會提升到持貨信心...

東網財經專欄作者 帥哥

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