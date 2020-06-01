亞洲股市：日股升逾百點　韓澳股個別發展

亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數高開33點或0.1%，報21,910點，之後升幅擴大至143點或0.6%，至22,021點。

日本第一季度資本支出按年增長4.3%，預估為下跌5%。

南韓首爾綜合指數高開7點或0.3%，報2,037點，其後升至2,051點，升21點或1%。

外媒報道，南韓財長Hong Nam-ki稱，政府將在6月3日內閣會議上，敲定第三份補充預算案，並於6月4日將該補充預算案提交國會，將為有史以來最大的預算。政府將在3個月內使用預算中75%的資金。

澳股靠穩，其後曾跌48點或0.8%，報5,853點。澳洲聯儲銀行(澳洲央行)在每日操作中注入5.08億澳元的流動性。

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