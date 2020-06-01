【專家點評】陳政深：人行放水陷兩難

港股在5月基本上維持區間上落的格局，到月尾才出現突破，曾跌至22,500點的水平，終究難逃「五窮」的命運。伴隨而來的往往是「六絕」，從走勢上審視，恒指基本上受制於年初至今以來形成的下降軌，失守23,000點關，即意味3月的疫後反彈可能已經告終，指數理論上有機會跌穿3月份的底部，即21,139點水平。

從資金面上觀察，6月亦是相對緊張，內地有7,400億元人民幣的中期借貸便利(MLF)到期，同時有逾1.37萬億元人民幣的可轉讓定期存單(NCD)在6月到期，令流動性有機會降低，從而令資金成本走高。國務院總理李克強曾明言，須防止資金空轉，事關內地的結構性存款已增至12萬億元的紀錄新高，反映央行放水，並無令實體經濟受惠，央行或因此陷入兩難局面。

公司本身的業務不差，其首季收入大致按年持平，疫情之下已有交代，當中網上物業轉介及代理服務，顯然有效減低了相關影響。最重要的，是股份即使轉板當日抽高，其市值仍未足3億元，以一家基本因素良好的主板企業而言相對便宜。股份2017年上市，當年上市價為0.79元，早前反彈僅一步之遙，既已轉板，整固過後應有後續，暫以0.85元為目標，止蝕位0.56元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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