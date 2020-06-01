【專家點評】沈振盈：大市有餘震　惟毋須太悲

港股早前受政治因素影響而出現震盪，恒生指數亦從24,500點反覆回落22,500點低位，引起市場的恐慌拋售。上周大市因為期指結算而出現反彈，市況亦因此穩定下來，處於22,800至23,500點波幅區間內上落。短暫來說港股仍有震盪，皆因政治形勢仍未明朗。

然而，由於環球疫情逐步受控，市場亦憧憬着經濟活動全面復甦，港股亦受惠於外圍股市全面做好所帶動，而不需要看得太淡。

市場雖然充斥着不明朗因素，但由於股價亦已作出適當調整，從基本估值而論，已有中長線吸納的價值。故此，指數可能仍會大幅波動，但個別個股則要從其基本估值及前景作判斷，而不需要過分悲觀。

從玄學角度預測，本周市況整體偏強，特別是周一至周三，本周末段呈反覆回吐。

本周每日的股市走勢預測：

周一（乙亥日）為天干屬木地支屬水，水生木之局，先低後高，逐步向好。

周二（丙子日）為天干屬火地支屬水，水火交戰之局，反覆向上。

周三（丁丑日）為天干屬火地支屬土，火生土之局，升勢持續。

周四（戊寅日）為天干屬土地支屬木，木剋土之局，出現震盪。

周五（己卯日）為天干屬土地支屬木，木剋土之局，反幅回軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

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