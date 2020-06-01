【專家點評】沈振盈：大市有餘震 惟毋須太悲
2020年06月01日 09:00
東網電視更多新聞短片
港股早前受政治因素影響而出現震盪，恒生指數亦從24,500點反覆回落22,500點低位，引起市場的恐慌拋售。上周大市因為期指結算而出現反彈，市況亦因此穩定下來，處於22,800至23,500點波幅區間內上落。短暫來說港股仍有震盪，皆因政治形勢仍未明朗。
然而，由於環球疫情逐步受控，市場亦憧憬着經濟活動全面復甦，港股亦受惠於外圍股市全面做好所帶動，而不需要看得太淡。
市場雖然充斥着不明朗因素，但由於股價亦已作出適當調整，從基本估值而論，已有中長線吸納的價值。故此，指數可能仍會大幅波動，但個別個股則要從其基本估值及前景作判斷，而不需要過分悲觀。
從玄學角度預測，本周市況整體偏強，特別是周一至周三，本周末段呈反覆回吐。
本周每日的股市走勢預測：
周一（乙亥日）為天干屬木地支屬水，水生木之局，先低後高，逐步向好。
周二（丙子日）為天干屬火地支屬水，水火交戰之局，反覆向上。
周三（丁丑日）為天干屬火地支屬土，火生土之局，升勢持續。
周四（戊寅日）為天干屬土地支屬木，木剋土之局，出現震盪。
周五（己卯日）為天干屬土地支屬木，木剋土之局，反幅回軟。
訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！