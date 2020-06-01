港股曾飆逾800點　騰訊升3%　地產股勁彈

港股狂挾淡倉，恒生指數高開近600點後升幅擴至847點，高見23,806點，升幅達3.6%，暫維持逾700點升幅。國企指數飆250點，主板成交470億港元。

友邦保險勁彈6.3%，已貢獻恒指137點，是升市火車頭。其他重磅藍籌跟隨大市上升，中國移動升3.8%；建設銀行升3.1%；騰訊及香港交易所升3%；工商銀行升2.8%；滙豐控股升2.3%。

地產股報復式反彈，領展飆6.1%；新鴻基地產及太古升6%；信和置業飆5.6%；新世界發展、恒基地產及九龍倉置業升5.2%；長實升4.5%。

阿里巴巴股價重上200元大關，曾飆4.8%高見203.6元；上日創新高的美團點評回吐1%。

【09:21】恒指飆578點 金融股領漲

特朗普表示會撤銷香港特殊待遇，惟港股未受影響。恒生指數在6月首個交易日高開578點或2.4%，報23,539點。國企指數升220點或2.2%，報9,781點。

藍籌股全線向上，金融股領漲，建設銀行飆3.8%；友邦保險升3.4%；香港交易所升3.2%；工商銀行升3%；中國平安升1%；滙豐控股升0.8%，合共貢獻恒指244點。

「ATM」三大科網股個別發展，騰訊升2.2%報419.4港元，；阿里巴巴升2.9%重上200元；美團點評從高位回落1.1%，報145元。

其他藍籌股方面，創科實業飆8.6%表現最佳；華潤置地升4.7%緊隨其後；另外兩隻內房股中國海外及碧桂園亦升4.2%及3.3%。油價向上，中國海洋石油漲3.6%。

上周捱沽的地產股跟隨大市反彈，恒基地產及信和置業升4.1%；長實升3.2%；新世界發展升2.9%；新鴻基地產升2.7%；領展升近1%。

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