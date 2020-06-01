A股快報：大市升1%至2%　酒股發力

中國5月財新製造業採購經理指數(PMI)重上50的盛衰分界線，報50.7；A股升幅擴大到1%至2%，滬綜指最新升35點或1.2%，報2,888點；深成指漲幅擴大至222點或2%，至10,968點；創業板指數升33點或1.6%，至2,120點。

板塊方面，次新股飆5%，釀酒股抽升逾2%，金融股升1.8%。

【09:27】A股快報：三大指數揚升 金融及酒股標青

內地股市穩升，滬綜指高開19點或0.69%，報2,871點；深成指高開91點或0.85%，至10,837點；創業板指數高開18點或0.89%，至2,150點。

板塊方面，次新股抽升3.7%，金融股升1.3%，釀酒股升0.8%，有色金屬及鋼鐵股靠穩；而船舶製造股跌0.2%。

金融科技股有追捧，財富趨勢高開10%，頂點軟件升停板；而券商股亦向好。

中國人民銀行今日未開展逆回購操作，且沒有逆回購到期。人行稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1315，較上日上調1點子。

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