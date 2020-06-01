港版國安法：梁彥穎指香港失特殊待遇或令資金轉投星台

美國總統特朗普宣布將廢除香港的特殊待遇地位，以回應中國推行「港版國安法」。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎表示，香港出口到美國的貨物不多，關税區的優惠撤銷應該對香港經濟影響不大。高科技出入口管制可能影響一些高科技行業及大學研究。「修改旅遊建議」未有細節，未知影響性。至於加強監管在美國上市的中概股而不禁止美國人或美國公司投資中概股，理論上應對香港有利。

然而，他認為美國的制裁行動最大問題是心理上的影響，因為香港就是中美兩大國家鬥爭的磨心，所以害怕兩國繼續在香港身上，不斷互相加諸反制經濟措施。這最終令環球投資者可能轉投台灣或新加坡，這才是對香港最大的問題。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626