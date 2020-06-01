日本5月製造業PMI報38.4　逾十一年最差

IHS Markit公布，日本Jibun銀行5月份製造業採購經理指數(PMI)終值經季調後報38.4，為自2009年3月以來低位。

新冠肺炎大流行，大大降低了客戶的需求，導致部分訂單取消。數據顯示，5月份的產出量下降速度高於4月，新訂單和未出貨的訂單亦快速下滑。

日本5月製造業PMI見逾十年低位，IHS Markit經濟學家Hayes稱此為需求下降的結果，下降速度更是金融海嘯以來最快。他指出，雖然近期政府解除部分地區的封鎖措施，可能會對經濟產生正面影響，但是這個錯位的局面仍將繼續存在，直至需求看到持續改善，否則製造業仍可能持續疲弱。

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