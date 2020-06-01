【期權攻略】陳偉明：謹慎態度應對6絕月

「港版國安法」在上周四(28日)正式獲人大通過，中美緊張關係加劇，拖累港股於上周尾段略為下挫至22,800點，但美國總統特朗普對中國的制裁行動較市場預期溫和，而美國陸續解除疫情封鎖措施，亦令市場憧憬美國經濟快將復甦，刺激港股於本周一(1日)開始止跌回升。

市場繼續密切關注中美兩個關係會否惡化，而筆者認為在總統大選年，特朗普未敢把中美關係變至破裂，從而拖累本來已經內傷的美國經濟。他做的所有行為只不過是為了爭取選民的好感，因此每次當港股有調整很容易又會出現資金吸納。

然而，在前景未明朗下，港股始終短期上升空間有限，加上美國爆發全國示威有機會增加爆發第二波疫情風險，投資者應該以謹慎態度應對香港6月市況。

技術上，期指近來多次下試22,500點支持區，筆者認為久守必守，如果期指未來再出現回吐，並且向下跌穿上周五(29日)低位22,389點，要有心理準備再次挑戰3月份期指疫情底20,965點。

策略上仍然傾向等待機會開淡倉為主，當期指升至23,800以上，Short Call 6月份價外1,400點恒指期權。如果期指跌穿本周一(1日)低位，則以買保險態度，Long Put 6月份價外1,000點恒指期權對沖倉位。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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