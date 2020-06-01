【瑞通推介】港股飆逾800點　恒指中短期購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，正指示政府官員展開廢除給予香港特殊待遇的程序，但未有提及取消早前中美達成的首階段貿易協議，美股上周五(5月29日)走勢波動，道指收報25,383點，跌17點或0.1%；恒指今(6月1日)高開578點後，升幅進一步擴大至逾800點，升穿23,800點。

恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入456萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映小量資過夜金趁大市下跌博反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點。

據報港交所上周五已批准京東及網易的上市申請，加上港交所近日奪得MSCI授權，將在香港推出37隻追蹤MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品，刺激港交所上周五逆市向好，曾升近1.8%至274.4元，收市仍企270元之上；今早再升約3%，高位逼近280元。上周五分別有近380萬和160萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車以每股10.8元配售6億股，以增強集團財務狀況及提供營運資金，拖累股價上周五急挫9.5%，收報10.6元，失守配股價；今早反彈近3%，上試11元水平。吉利上周五錄近4億元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五有744萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日則有130萬元淨流出。

中國生物製藥首季度收入62.22億人民幣，純利8.62億元人民幣，按年微增，績後獲追捧，股價上周五飆7.4%，重上12.2元；今早漲超過9%，升至近13.4元，創兩年高位。上周五有近240萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約80萬元淨流入。

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