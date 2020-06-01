【瑞通推介】港股飆逾800點 恒指中短期購沽證點揀？
2020年06月01日 10:40
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，正指示政府官員展開廢除給予香港特殊待遇的程序，但未有提及取消早前中美達成的首階段貿易協議，美股上周五(5月29日)走勢波動，道指收報25,383點，跌17點或0.1%；恒指今(6月1日)高開578點後，升幅進一步擴大至逾800點，升穿23,800點。
恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入456萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,100萬元，反映小量資過夜金趁大市下跌博反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點。
美團點評儘管被聯合創辦人王慧文減持，但受惠正式上線信用支付產品「美團月付」，以及MSCI上周五收市後調整組合，帶動美團上周五在收市競價時段抽高，以全日高位收市，報146.7元，急漲7.1%，再創歷史新高，成交超過210億元，是最活躍港股。美團自公布首季業績後持續跑贏大市，上周急漲逾23%；今早則略為回軟，下試145元水平。美團上周五錄3.79億元淨流出，輪證資金流方面，逾1,000萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,600萬元淨流入。今早資金追入全場最貼牛(59878)。
據報港交所上周五已批准京東及網易的上市申請，加上港交所近日奪得MSCI授權，將在香港推出37隻追蹤MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品，刺激港交所上周五逆市向好，曾升近1.8%至274.4元，收市仍企270元之上；今早再升約3%，高位逼近280元。上周五分別有近380萬和160萬元淨流入其好倉和淡倉。
吉利汽車以每股10.8元配售6億股，以增強集團財務狀況及提供營運資金，拖累股價上周五急挫9.5%，收報10.6元，失守配股價；今早反彈近3%，上試11元水平。吉利上周五錄近4億元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五有744萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日則有130萬元淨流出。
中國生物製藥首季度收入62.22億人民幣，純利8.62億元人民幣，按年微增，績後獲追捧，股價上周五飆7.4%，重上12.2元；今早漲超過9%，升至近13.4元，創兩年高位。上周五有近240萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約80萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿11.5倍；
恒指貼價、中年期沽(27866)，行使價22,000點，2020年12月到期，實際槓桿6倍；
美團貼價、中年期購(11454)，行使價152.78元，2020年12月到期，實際槓桿4.8倍；
美團價外、中年期沽(11204)，行使價110元，2020年12月到期，實際槓桿5.1倍；
港交輕微價外、中短期購(12171)，行使價299.88元，2020年10月到期，實際槓桿8.4倍；
港交貼價、短期沽(20438)，行使價268.8元，2020年7月到期，實際槓桿8.4倍；
吉利輕微價外、中年期購(26982)，行使價11.86元，2020年12月到期，實際槓桿4.1倍；
中藥輕微價外、中年期購(26709)，行使價14.28元，2020年12月到期，實際槓桿3.9倍；
阿里輕微價外、中短期購(23447)，行使價222.88元，2020年9月到期，實際槓桿9.1倍；
阿里輕微價外、短期沽(23203)，行使價182.08元，2020年7月到期，實際槓桿11.6倍；
新地輕微價外、中年期購(11304)，行使價103.8元，2020年12月到期，實際槓桿7.4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指熊證(51619)，收回價24,238點，槓桿比率27.6倍；
美團全場最貼牛證(59878)，收回價130.499元，槓桿比率7.6倍；
美團熊證(54379)，收回價159.9元，槓桿比率7.9倍；
港交牛證(53765)，收回價254.8元，槓桿比率10.2倍；
港交熊證(51186)，收回價287.9元，槓桿比率21.9倍；
吉利牛證(56409)，收回價9.9元，槓桿比率6.2倍；
吉利熊證(69971)，收回價13.2元，槓桿比率3.4倍；
中藥牛證(61534)，收回價9.9元，槓桿比率3.4倍；
中藥熊證(53306)，收回價13.9元，槓桿比率8.4倍；
友邦牛證(58172)，收回價58.5元，槓桿比率8倍；
友邦熊證(66579)，收回價72.99元，槓桿比率7.4倍；
新地熊證(69445)，收回價107.8元，槓桿比率5.1倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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