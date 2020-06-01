【高盛推介】阿里巴巴漲4%重上200元 中年期購證可吼？
2020年06月01日 10:51
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴今(6月1日)繼續上升，並在開市隨即重上200港元水平，及後升幅擴大，最新報202.4元，升約4%。市場視阿里為未來染藍的大熱之一，恒指公司並在網誌內指，阿里屬當中最為矚目，但指現階段認為阿里必然染藍屬言之尚早。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,570萬元資金流入。為同期第三多資金流入的個股認股證相關資產。
阿里購(22958)，行使價215.2元，2020年09月25日到期，實際槓桿8.4倍，中年期、貼價。
阿里購(26390)，行使價219.08元，2020年08月26日到期，實際槓桿9.8倍，中年期高槓桿。
阿里沽(26485)，行使價199.18元，2020年09月08日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高槓桿。
阿里沽(18738)，行使價188元，2020年07月07日到期，實際槓桿16.6倍，短期高槓桿宜短線。
阿里牛(51012)，收回價192.18元，行使價190.18元，換股比率100，槓桿比率15.1倍，新上市近牛。
阿里熊(52497)，收回價214.01元，行使價216.01元，換股比率100，槓桿比率13.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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