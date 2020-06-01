港股格局：李偉傑指企穩23500點為關鍵
2020年06月01日 10:55
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國總統特朗普在上周六(30日)發表講話，制裁中國的力度較溫和，市場對兩國關係惡化的憂慮紓緩。港股周一(1日)跟隨外圍反彈，恒指一度升至23,800點水平，但市場仍在觀望會否再有壞消息跟尾。他預期，恒指短線若能企穩於23,500點樓上整固，後市仍有一定反彈空間，有望挑戰5月份反彈高位約24,500點水平。
國際油價近期顯著做好，紐約期油5月升88%，升幅創有紀錄以來最大。港股市場上市的「三桶油」中，李看好較跟貼油價的中國海洋石油(00883)，指其8.5港元支持力不俗，反彈目標可睇9.5元。
另外，美團點評(03690)上周五(29日)在MSCI中國指數比重調整，股價上周挾高至146.7元，再創上市新高，料在被動資金追入下，對股價有一定支持。但由於美團由3月至今已累升近一倍，不妨待回落至20天線約123元再作考慮。
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