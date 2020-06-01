港股格局：李偉傑指企穩23500點為關鍵

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國總統特朗普在上周六(30日)發表講話，制裁中國的力度較溫和，市場對兩國關係惡化的憂慮紓緩。港股周一(1日)跟隨外圍反彈，恒指一度升至23,800點水平，但市場仍在觀望會否再有壞消息跟尾。他預期，恒指短線若能企穩於23,500點樓上整固，後市仍有一定反彈空間，有望挑戰5月份反彈高位約24,500點水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626