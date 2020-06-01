【大行觀點】瑞銀：應對危機　港府可以做得更多…

內地批准了設立「港版國安法」，引來軒然大波。美國於5月29日宣布，將開始取消對香港的特殊待遇的程序。瑞銀發表的研究報告指出，撤銷香港特殊海關地位和加強出口管制的直接影響可能有限，因為香港仍將是一個自由港，其自身對美國的出口僅佔本地生產總值(GDP)的0.1%。基於這個假設，即美元和港元之間將保持自由兌換。儘管短期內信心可能會受到與「港版國安法」相關的不確定性和美國反應所影響，但從中期來看，淨影響還取決於擬議中的「港版國安法」範圍和實施，以及香港的社會反應。

該行認為，香港有足夠的資源來維持與港元掛鈎的匯率。到目前為止，還沒有看到大量資本外流的迹象。該行看到港府對維持港元聯匯的承諾，而且有足夠的資源這樣做。與1997年和全球金融危機時期相比，現時香港的外匯儲備和財政儲備等宏觀基本面要強大得多。儘管受到本地社會動盪、經濟衰退和前所未有的新冠肺炎疫情的巨大衝擊，港元交易和流動性狀況保持穩定，故該行相信，香港雖面對挑戰，惟可保持穩定。

該行認為，美國取消特殊待遇對香港的直接經濟影響可能有限，儘管可能會產生重大的象徵和信心影響。由於香港的「特殊地位」主要涉及以下幾個方面，因此其撤銷的直接影響將通過這些渠道：

●海關制度

撤銷香港作為美國海關特殊地區的地位，實際上意味着在香港製造並出口到美國的商品可能要面對美國對來自中國的商品徵收的相同關稅。但是，香港總出口的99%是來自其他經濟體的再出口，並且要根據「生產原產地原則」而不是在特殊的海關待遇下繳納關稅。香港本身對美國的出口僅佔GDP的0.1%。香港是世界貿易組織的成員，其與世界其他地區的貿易仍應遵守世界貿易組織的規則。

●出口管制

取消香港作為美國技術出口目的地的地位，將限製香港從美國獲得某些技術，從而可能進一步限制中國對高科技產品的進口。但是，美國已經加強了對中國的出口管制，無論如何也不太可能讓香港成為對中國出口管制的漏洞。

●投資

美國目前與香港簽訂雙邊投資條約。美國鼓勵美國公司在香港經營。美國約有1,300家在香港經營的公司，其中300多家在這裏設有地區總部。撤銷單獨的投資條約並不會自動導致美國公司被迫退出香港。該行認為，企業決策最終將基於盈利能力和增長機會。香港獲得中國穩定增長的機會和東盟的新興機會，其悠久的貿易和金融聯繫，其習慣法法律框架和人才庫使其成為獨特的地區樞紐。

●對官員的制裁

根據2019年《美國香港法》，此類製裁可以採取禁止此類人員及其直系親屬進入美國的形式。它也可以採取封鎖美國控制範圍內的製裁人員資產的形式。該行認為，對個人官員/家庭的這些制裁不太可能帶來宏觀經濟影響。

不過，該行認為，港府可以做更多的工作來穩定經濟和信心面對香港有史以來最嚴重的衰退。

●盡快穩定經濟和就業

香港經濟在2020年第一季度出現了有史以來最嚴重的收縮，4月份失業率急劇上升至5.2%。香港政府已經採取了一系列增長支持措施(相當於GDP的9.9%)，其中包括保就業計劃和現金補助等主要內容。鑑於香港有大量財政盈餘，它可能會考慮進一步擴大就業保留和就業支持措施，為低收入家庭提供更多直接現金支持，並擴大政府的有薪工作培訓計劃以保持就業能力。政府可以通過擴大無息貸款並啟動政府帶薪實習計劃來進一步支持受新冠肺炎影響的企業，以防止年輕畢業生轉變為長期失業者。

●密切監視財務異常 快速行動穩定預期

香港特別行政區政府應監測包括土地/房屋交易以及銀行系統存款數據，貨幣市場、外匯、債券和股票市場數據在內的全套指標，與領先企業和公司就經營和現金流量建立系統的溝通計劃在這種情況下，如果出現異常迹象，請立即採取行動，以穩定市場預期。

●盡快闡明擬議「港版國安法」範圍和實施

這有助減輕香港人對這類法律的內容和實施的憂慮，並向投資者保證，規管香港業務和合同的普通法法律框架將保持不變。

●強化國際金融中心地位 吸引更多資本流動

香港可能會加快在香港上市的高品質ADR的進程，因為增加在香港上市的高品質公司，可能會吸引更多全球資金流向香港。香港政府可以與內地當局合作，以加快南向債券市場的聯繫，並抓住大灣區發展的機遇，包括引入財富管理聯繫。同樣，美國擬議的政策變化迫使中國公司退市，這可能會促使更多公司選擇香港作為主要上市地點。

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