【專家點評】麥嘉嘉：6月港股波動 有咩股買得過？
2020年06月01日 11:01
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美國總統特朗普未有取消中美首階段貿易協議，港股周一大幅反彈。受惠中概股回歸第二上市的港交所(00388)表現強勁。港股5月跑輸外圍股市，恒指及國指5月分別瀉1,682及479點，跌幅達6.8%及4.8%。相反，美國標普500指數及道指升約4%，納指升約7%。展望本周，投資者將關注美國和歐洲公布的5月份製造業數據，周四歐央行公布的議息結果、美國首次申領失業救濟人數，及美國周五公布5月份的就業數據。
中國國家統計局周日公布，5月中國製造業採購經理指數(PMI)為50.6，較4月回落0.2個百分點，雖然較市場預期差，亦是連續兩個月下跌，但仍在盛衰分界線以上。今年政府工作報告未設GDP增速具體指標，改以「六保」作為經濟基準。其中，將就業作為剛性指標，要求失業率不超過6%，總理李克強指出特殊時期要「放水養魚」，不搞大水漫灌。中國6月MLF到期規模偏大，且在地方債大量發行過程中，料人行仍會靈活操作。
焦點方面，路透報道，內地入門網站網易(09999)將於周二起在香港招股集資及準備第二上市，集資額介乎20億至30億美元(156至234億港元)。另一隻中概股京東暫計劃在6月8日至11日公開招股，目標集資最多30億美元（約234億港元），6月18日掛牌。在政經環境不穩下，6月港股持續波動。投資者分段吸納如5G、科技、物管、醫療製藥、及內需龍頭等質優股。標的資產繼續以互聯網經濟龍頭股份為首選。阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)基本面受惠內地打造數字經濟的支持，業務基本面亦相對穩健，長遠前景可看高一線。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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