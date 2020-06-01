【專家點評】麥嘉嘉：6月港股波動　有咩股買得過？

中國國家統計局周日公布，5月中國製造業採購經理指數(PMI)為50.6，較4月回落0.2個百分點，雖然較市場預期差，亦是連續兩個月下跌，但仍在盛衰分界線以上。今年政府工作報告未設GDP增速具體指標，改以「六保」作為經濟基準。其中，將就業作為剛性指標，要求失業率不超過6%，總理李克強指出特殊時期要「放水養魚」，不搞大水漫灌。中國6月MLF到期規模偏大，且在地方債大量發行過程中，料人行仍會靈活操作。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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