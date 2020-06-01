【全球攬炒】調查指65%以色列小型初創恐半年內倒閉

外媒報道，以色列創新局(Israel Innovation Authority)調查顯示，65%當地小型初創企業表示，可能會在未來6個月內停止營運。

以色列高科技產業發展協會(Israel Advanced Technology Industries)行政總裁Karin Mayer Rubinstein稱，調查結果表明了許多處於早期階段的科技公司正面臨破產，科技業亦並未獲得以色列政府足夠的援助。高科技行業貢獻以色列約10%的就業機會。

調查訪問了414位高科技醫療、軟體、硬體、通訊公司負責人，超過1/3公司已在疫情期間讓員工休無薪假。以色列900萬人口中，已有超過1.7萬例確診病例、280例死亡病例。

新冠肺炎大流行對全球經濟造成嚴重打擊前，以色列的經濟發展如火如荼，2月份失業率為3.4%，近期失業率已飆升至27%。

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