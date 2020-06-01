【fb直播】美團動力減 吼PUT值博？
2020年06月01日 11:17
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港股周一(1日)急彈，但近期股價屢創新高的美團點評(03690)，反而上升動力減弱，投資者可趁機吼PUT？
踏入6月，有多隻矚目新股將上市招股，包括京東等，有望帶動大市氣氛，睇好香港交易所(00388)可以揀咩CALL？
「股王」騰訊控股(00700)屬周一(1日)升市功臣之一，睇好點部署？
花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午11:30於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！
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