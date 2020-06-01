港元1個月拆息降至1.01厘

2020年06月01日 11:26
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.23厘；1星期跌至0.5厘；與樓按相關的1個月略降至1.01厘；3個月報1.19厘。
    1/6/2020
    隔夜 0.23369厘
    1星期 0.50500厘
    2星期 0.83321厘
    1個月 1.01036厘
    2個月 1.09857厘
    3個月 1.19857厘
    6個月 1.42304厘
    12個月 1.58036厘
    29/5/2020
    隔夜 0.31345厘
    1星期 0.62881厘
    2星期 0.91696厘
    1個月 1.05095厘
    2個月 1.14524厘
    3個月 1.24667厘
    6個月 1.44286厘
    12個月 1.60375厘
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