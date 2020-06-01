【專家點評】管泓姿：美股短期或調整　投資者如何兩手準備？

美股本周預料將集中在中美關係發展及經濟數據方面，美國本周五會公布5月非農就業報告，市場估計非農職位將減少825萬個，失業率將由14.7%進一步攀升至19.7%。另外，澳洲、加拿大及歐洲央行本周將會舉行議息會議，市場估計歐洲央行或將進一步擴大買債計劃，擴大規模可能達5,000億歐元。

投資策略上，美股短期有機會因為社會活動及中美關係而進入調整期，投資者應該兩手準備以華夏納指每日反向2倍來雙倍捕捉美股短暫回調的機會。同時，每次回調亦是趁低吸納美國科技股的機會，畢竟市場資金充沛，加上科技股為後疫情時代新生活的受惠股，特別是雲端服務、線上新經濟、新商品、新服務等推陳出新，將持續是成長動能。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626