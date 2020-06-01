【專家點評】管泓姿：美股短期或調整 投資者如何兩手準備？
2020年06月01日 11:30
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，上周市場焦點關注美國總統特朗普周五記者會擬取消香港優惠待遇，不過市場最擔心的進一步開徵關稅或制裁等措施並未提及，讓市場鬆了一口氣，帶動美股周五反轉走高。科技股Nasdaq100指數更升1.47%，華夏納指每日反向2倍的ＦＩ二華夏納一百(07522)上周共錄得新淨資金流入約1300萬港元，顯示有投資者部署後市回調。總結5月份，納指累計升幅達8.17%，是美股反彈浪的主力軍，帶動華夏納指2倍正向的ＦＬ二華夏納一百(07261)在5月份累計升幅達17.55%。
美股本周預料將集中在中美關係發展及經濟數據方面，美國本周五會公布5月非農就業報告，市場估計非農職位將減少825萬個，失業率將由14.7%進一步攀升至19.7%。另外，澳洲、加拿大及歐洲央行本周將會舉行議息會議，市場估計歐洲央行或將進一步擴大買債計劃，擴大規模可能達5,000億歐元。
投資策略上，美股短期有機會因為社會活動及中美關係而進入調整期，投資者應該兩手準備以華夏納指每日反向2倍來雙倍捕捉美股短暫回調的機會。同時，每次回調亦是趁低吸納美國科技股的機會，畢竟市場資金充沛，加上科技股為後疫情時代新生活的受惠股，特別是雲端服務、線上新經濟、新商品、新服務等推陳出新，將持續是成長動能。
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